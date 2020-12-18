В аэропортах «Манас» и «Ош» сняли ограничения на вход

Бишкек, "Саясат. kg". ОАО «Международный аэропорт «Манас» сняло ограничения по входу в аэровокзальные комплексы аэропортов «Манас» и «Ош».

ОАО «Международный аэропорт «Манас» сняло ограничения по входу в аэровокзальные комплексы аэропортов «Манас» и «Ош». Об этом сообщила пресс-служба компании.

В связи с началом зимнего периода и наступлением холодов с 15 декабря 2020 года в аэровокзальные комплексы Международных аэропортов «Манас» и «Ош» вход разрешен для встречающих и провожающих лиц (в аэропорту «Манас» нахождение встречающих и провожающих лиц возможно только на 1 этаже АВК.

"При этом убедительно просим провожающих лиц не подниматься на 2 этаж - в зону регистрации вылетающих пассажиров", - говорится в сообщении.

ОАО «МАМ» просит всех соблюдать меры санитарно-эпидемиологических требований Республиканского штаба по недопущению распространения COVID-19 - ношение масок, соблюдение дистанции и использование санитайзеров.