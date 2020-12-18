ЕАЭС: В Кыргызстане зафиксирован наибольший рост цен на продукты

ЕАЭС: В Кыргызстане зафиксирован наибольший рост цен на продукты

В ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года наибольший прирост цен на продовольственные товары среди стран ЕАЭС зафиксирован в Кыргызстане и в Казахстане (соответственно 13,5 % и 10,8 %). Об этом говорится в статистической информации Евразийской экономической комиссии.

Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары было отмечено в Беларуси и в Казахстане (соответственно на 8,1% и 5,7%).

Цены на платные услуги значительно выросли в Беларуси (на 7,4%) и в Казахстане (на 4,1%).