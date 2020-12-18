(Видео) «Моргенштерна заткнули за пояс!». В Москве кыргызстанцы перепели хит известных рэперов 

В ироничном клипе парни, одетые в жилетки дворников, рассказали о трудовых буднях мигрантов
В Москве кыргызстанцы перепели трек известных рэперов Моргенштерна и Элджея «Cadillac». Видео распространилось в соцсети Facebook.
В ироничном клипе молодые люди, одетые в жилетки дворников, рассказали о трудовых буднях.
Судя по комментариям, оставленным под видео, можно отметить, что слушателям версия мигрантов понравилась больше оригинальной.
(орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. ред.)
«Молодцы! Делают грязную работу и при всём при этом не унывают и находят время порадовать себя и окружающих!», «лучше, чем оригинал!))», «Творческие юноши однако! Моргенштерна заткнули за пояс!))», «Молодцы, на вас смотреть интересно и позитивно круче Моргенштерна», «Красавцы, лучшая версия, что я слышал», «Люди не только работают, но еще и успевают творчески проявлять себя. Молодцы! Прикольно придумали )», «В отличие от " звезды" у них хоть слова понятны. И без мата)», - пишут пользователи Сети.
Источник: vesti.kg
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