(Видео) «Моргенштерна заткнули за пояс!». В Москве кыргызстанцы перепели хит известных рэперов

В ироничном клипе парни, одетые в жилетки дворников, рассказали о трудовых буднях мигрантов

В Москве кыргызстанцы перепели трек известных рэперов Моргенштерна и Элджея «Cadillac». Видео распространилось в соцсети Facebook.

В ироничном клипе молодые люди, одетые в жилетки дворников, рассказали о трудовых буднях.

Судя по комментариям, оставленным под видео, можно отметить, что слушателям версия мигрантов понравилась больше оригинальной.

(орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. ред.)

«Молодцы! Делают грязную работу и при всём при этом не унывают и находят время порадовать себя и окружающих!», «лучше, чем оригинал!))», «Творческие юноши однако! Моргенштерна заткнули за пояс!))», «Молодцы, на вас смотреть интересно и позитивно круче Моргенштерна», «Красавцы, лучшая версия, что я слышал», «Люди не только работают, но еще и успевают творчески проявлять себя. Молодцы! Прикольно придумали )», «В отличие от " звезды" у них хоть слова понятны. И без мата)», - пишут пользователи Сети.

Источник: vesti.kg