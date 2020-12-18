Первого замруководителя аппарата правительства Араева заключили под стражу до 12 января

Первого замруководителя аппарата правительства Араева заключили под стражу до 12 января

Заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Азамат Араев заключен под стражу до 12 января. Об этом агентству «Кабар» сообщили в Первомайском районном суде.

Уточняется, что Араев будет содержаться в СИЗО ГКНБ.

Напомним, что Госкомитет нацбезопасности расследует уголовное дело по коррупции при продаже радиочастот. В рамках этого дела был задержан Азамат Араев.

Источник: Кабар