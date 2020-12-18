И.о. президента Мамытов сделал обращение по случаю Международного дня мигранта

2020 год стал непростым испытанием для всего человечества.
Исполняющий обязанности президента, спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов 18 декабря сделал обращение по случаю Международного дня мигранта.
Пресс-служба президента распространила текст обращения:
«Дорогие соотечественники!
2020 год стал непростым испытанием для всего человечества. Пандемия коронавирусной инфекции — это вызов, с которым столкнулся каждый человек и тяжелее всего пришлось тем, кто в это сложное время оказался на чужбине.
Это общемировое потрясение не обошло и нашу страну. Кроме того, сегодня Кыргызстан переживает ряд изменений политического, экономического и социального характера.
Однако хочу вас заверить, что проблемы трудящихся мигрантов, вопросы взаимодействия с диаспорами, с соотечественниками, проживающими за рубежом, остаются одними из приоритетных в политике руководства страны. Перед нами стоит задача создать благоприятные условия для тех, кто желает вернуться в Кыргызстан, открыть бизнес, жить и работать на родной земле. Одновременно с этим будет продолжена работа по защите интересов трудящихся мигрантов и разработке мер безопасной миграции. В целях реализации совместных гуманитарных, экономических, социальных, инновационных проектов будут приняты решения, направленные на поддержание тесного сотрудничества с соотечественниками за рубежом.
Сегодня на разных уровнях государственного управления создаются новые форматы взаимодействия с нашими соотечественниками. Создан Совет по вопросам миграции, соотечественников и диаспор за рубежом при спикере Жогорку Кенеша. На завершающей стадии разработка программы «Мекеним», предусматривающей возможность для мигрантов на льготных условиях открыть в Кыргызстане малый и средний бизнес, принят закон о «Мекен карт».
Уважаемые соотечественники!
В этот сложный для страны год во время пандемии коронавируса кыргызстанцы почувствовали вашу заботу, реальную поддержку, которую вы оказывали несмотря на расстояние. Благодаря вашим усилиям в Кыргызстан была направлена гуманитарная и материальная помощь, медицинское оборудование и необходимые медикаменты.
Десятки волонтеров-медицинских работников не смогли остаться равнодушными к общей беде и приехали на родину предложить свою помощь, знания, тепло и заботу.
Диаспоры кыргызстанцев помогали нашим соотечественникам, оставшимся без работы и жилья за рубежом.
Вы показали свою сплоченность и единство с Родиной. Ваш пример самоотверженности заслуживает самой высокой оценки. Хочу еще раз искренне от лица всех кыргызстанцев поблагодарить за вашу помощь!
Желаю вам крепкого здоровья, новых значимых достижений, благополучия вам и вашим близким».
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