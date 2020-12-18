Задержан кыргызстанец, воевавший в Сирии в формированиях террористов

Задержан кыргызстанец, воевавший в Сирии в формированиях террористов

6 декабря спецслужбы задержали члена международной террористической организации (МТО), гражданин КР С.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что С.Т. прошел боевую подготовку в Сирии и участвовал в боевых действиях против Правительственных сил в составе МТО.

В рамках досудебного производства задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению преступных связей С.Т. и иных

эпизодов совершенных им преступлений.

Источник: vb.kg