Задержан кыргызстанец, воевавший в Сирии в формированиях террористов
6 декабря спецслужбы задержали члена международной террористической организации (МТО), гражданин КР С.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
Установлено, что С.Т. прошел боевую подготовку в Сирии и участвовал в боевых действиях против Правительственных сил в составе МТО.
В рамках досудебного производства задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время ГКНБ продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению преступных связей С.Т. и иных
эпизодов совершенных им преступлений.
Источник: vb.kg
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