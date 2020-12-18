Законопроект об экономической амнистии назвали «законным откупом от наказания»

Законопроект об экономической амнистии назвали «законным откупом от наказания»

17 декабря депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам экономической амнистии» в первом чтении. Инициаторы законопроекта — депутаты Жогорку Кенеша О.Бакиров, М.Маматалиев, Г.Асылбаева, С.Айдаров, А.Жапаров.

Авторы утверждают, что законопроект подготовлен в целях установления дополнительных государственных гарантий субъектам предпринимательской деятельности. Документ направлен на гуманизацию уголовной ответственности за отдельные экономические и налоговые преступления, а также преступления против собственности. При этом, вносимые нормы обеспечат наказуемость за вышеуказанные преступления без лишения свободы, что позволит сохранить оступившегося человека в обществе и предоставит возможность на его исправление.

Однако, отдельные депутаты не согласились с аргументами инициаторов. По словам депутата Дастана Бекешова, это законный откуп от наказания.

«Заплати и гуляй смело. Закон не для бедных, а для богатых», — возмутился депутат. Он отметил, что в Конституции четко написано — все равны перед законом и судом, а законопроект делит людей на имущих и неимущих.

«А Райымбек Матраимов не станет ли после этого контрабандистом? Сейчас же по коррупции идет следствие. Этим законопроектом можно будет переквалифицировать, верно? Не будет ли такого?» — поинтересовался Бекешов у представителя Генеральной прокуратуры.

Заместитель генерального прокурора Абай Молдокматов ушел от прямого ответа, ссылаясь на то, что необходимо уточнить у Следственного управления.

«По-моему, здесь были переговоры. Увидим, через этот законопроект, если понадобится, он [Райымбек Матраимов] откупится, просто заплатив деньги», — заключил Дастан Бекешев.

Наталья Никитенко возмущена тем, что выдвигаемый законопроект в очередной раз принимают без соблюдения регламента. Парламентарий считает, что такая спешка связана с предстоящими выборами и делается в угоду одному из кандидатов.

Один из инициаторов депутат Гульшат Асылбаева в ответ заявила, что Конституция допускает принятие законопроекта сразу в трех чтениях и никакого нарушения в этом нет. При этом она упрекнула Никитенко за то, что та не назвала имя конкретного кандидата.

«Вы, как и я, находитесь в партии оппозиции. Но не надо политизировать этот вопрос», — заявила Асылбаева.

Никитенко не промолчала и отметила, что прежде чем называться оппозиционером, нужно определиться с партией.

В итоге, после обсуждения законопроект направлен на голосование в первом чтении.

Источник: Элгезит