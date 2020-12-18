Чартерными рейсами из России в Таджикистан вернулись свыше 90 тыс. человек

Чартерными рейсами из России в Таджикистан вернулись свыше 90 тыс. человек

Свыше 90,3 тыс. граждан Таджикистана вернулись на родину чартерными авиарейсами. В этом году из Таджикистана в Россию выехало 129 тыс. человек.

«На сегодняшний день 90 тыс. 333 трудовых мигрантов вернулись в страну чартерными рейсами», – рассказал «Авеста» Аслишо Нодиршоев, заместитель начальника Управления трудовой миграции министерства труда, миграции и занятости Республики Таджикистан.

По словам Аслишо Нодиршоева, 74 тысячи 171 из них – мужчины, 16 тысяч 162 – женщины. Аслишо Нодиршоев подчеркнул, что пандемия коронавируса повлияла на миграционный процесс. «Если мы посмотрим на предыдущие годы, то ежегодно из страны в трудовую миграцию выезжают около 500 тыс. человек, а в 2020 году в Россию выехали 129 тыс. человек – 112 тыс. 927 мужчин и 16 тыс. 880 женщин», – отметил собеседник.

По его словам, подавляющее большинство трудовых мигрантов выезжает на заработки в Российскую Федерацию. «До 90% наших мигрантов едут в Россию. Оставшиеся 10% выезжают на заработки в Казахстан и другие страны», – сказал Аслишо Нодиршоев. Согласно рабочему плану миграционной службы, в стране созданы и работают консультационные пункты для трудовых мигрантов, которые обеспечивают работой возвращающихся мигрантов.

«В эти пункты обратилось более 23 тысяч человек. Вернувшиеся мигранты связываются с нами тремя способами: устным, письменным и по телефону. Мы определяем их категорию, чтобы знать, скольким мигрантам въезд в РФ запрещен. По данным МВД РФ, по состоянию на 31 июля текущего года, въезд на территорию России запрещен порядка 286 тыс. наших граждан», – сказал Аслишо Нодиршоев, добавив, что «по этой причине мы пытаемся создавать рабочие места внутри страны»

Аслишо Нодиршоев подчеркнул, что при трудоустройстве внутри страны предпочтение отдается гражданам Таджикистана, особенно в строительном секторе.

«На сегодняшний день в нашей стране действуют 267 строительных компаний, в которых работают 34 тыс. 528 местных граждан, а количество иностранных граждан превышает 4 тыс.», – резюмировал Аслишо Нодиршоев.

Источник: Кабар