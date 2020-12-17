В аппарате президента ответили на передачу месторождения Жетим-Тоо китайской компании
В аппарате президента отреагировали на заявления отдельных политиков о якобы передаче месторождения Жетим-Тоо китайской компании. Глава пресс-службы Нургазы Анаркулов дал пояснения представителям СМИ.
«В последнее время определенные политические деятели начали распространять недостоверную информацию относительно того, что месторождение Жетим-Тоо якобы передали китайской компании, которая в последующем будет ее разрабатывать, а в дальнейшем и вовсе захватит нашу землю. В результате таких безответственных заявлений общественность вводят в заблуждение, нарастает напряженность и негативное отношение как к органам власти, так и к инвесторам.
Я официально заявляю, что все подобные высказывания являются ложными и имеют только одну цель — раскачать ситуацию в стране в предвыборный период«, — сказал Нургазы Анаркулов.
По его словам, месторождение Жетим-Тоо находится в государственной собственности, и никакая иностранная компания не владеет правами на ее разведку или разработку.
«Это месторождение железа, расположенное в Нарынской области, является самым крупным объектом в республике по запасам черных и цветных металлов. Предварительные запасы железной руды по одному из перспективных участков — Дангы — составляют 539 миллионов тонн. Государство планирует самостоятельно разрабатывать месторождение, для чего будет создана отдельная государственная компания», — пояснил Нургазы Анаркулов.
Он добавил, что самостоятельная разработка Жетим-Тоо позволит государству создать новое производство в Нарынской области и дополнительно более тысячи рабочих мест.
«Все доходы от разработки будут оставаться в Кыргызстане. Срок разработки месторождения — более 55 лет. По предварительным расчетам, прибыль только от разработки участка Дангы составит более $200 миллионов в год. Это позволит увеличить доходы бюджета, направить денежные средства на различные социальные программы, а часть денег использовать для погашения внешнего долга страны, который мы сможем закрыть за короткое время», — подчеркнул руководитель президентской пресс-службы.
Нургазы Анаркулов уточнил, что при разработке месторождения будут учтены все экологические нормы и требования, внедрены самые передовые технологии.
«Разработка данного месторождения будет осуществляться поэтапно. На первом этапе необходимо будет произвести геологоразведочные работы и поставить запасы на государственный баланс. На втором этапе будет осуществлено проектирование и строительство обогатительной фабрики и инфраструктуры. И, наконец, уже на третьем этапе начнется разработка месторождения и обогащение руды.
При реализации проекта, кроме выплаты обязательных налогов, будут соблюдаться интересы местного сообщества, так как будет производиться отчисление двух процентов от валового дохода в Фонд развития Нарынской области.
Кроме того, запуск разработки месторождения позволит запустить и вспомогательные производства товаров и услуг, где будет создано еще более 3 тысяч рабочих мест. Все закупки товаров и услуг для строительства и запуска производства, а также его функционирования будут производиться в Кыргызской Республике», — заключил Нургазы Анаркулов.
Напомним, ранее на встрече с жителями Токтогула кандидату в президенты Садыру Жапарову задали вопрос касательно горы Жетим Тоо в Нарыне.
— Политик Ишенбай Кадырбеков заявил, что вы продали Китаю месторождения железа Жетим Тоо. Это правда? — спросил один из присутствующих на встрече.
— Жетим-Тоо не будет отдано никому, это клевета и слухи, — ответил Садыр Жапаров. — Мы сами его будем разрабатывать. Скоро будет создано новое государственное предприятие и я посоветовал главой назначить Темира Сариева.
Отметим, рудник «Жетим-Тоо» расположен на Дангинской площади в Нарынской области. Вопрос его разработки обсуждается в Кыргызстане уже более 20 лет. Местные жители выступают против разработки месторождения, считая, что это повлечет за собой экологическую катастрофу.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!