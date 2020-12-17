Задержан начальник регионального отдела ДРХ, ущерб составил 17 млн сомов
По факту злоупотребления должностным положением задержан начальник регионального отдела Департамента дорожного хозяйства при МТиД КР, сообщает пресс-служба ГКНБ.
По ее данным, 16 декабря 2020 года АКС ГКНБ в рамках ранее зарегистрированных материалов досудебного производства в АИС ЕРПП по факту злоупотребления должностным положением задержан начальник регионального отдела департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР (ДДХ МТиД КР) Т.К.А.
Установлено, что Т.К.А., злоупотребляя своим должностным положением, нанес материальный ущерб государству на сумму более 17 млн сомов при реализации проекта по строительству моста через реку Нарын.
Задержанный водворен в ИВС ОВД г.Нарын. Ведется следствие.
Источник: Кабар
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