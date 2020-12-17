Алмазбек Акматалиев, политолог: «Парламентское правление дискредитировало кадровую систему»

«Парламентское правление дискредитировало кадровую систему»

— В последние годы кадровая политика в Кыргызстане пошла на спад. По какой причине?

— В действующей Конституции есть специальный закон о правительстве. На основании этого закона и других нормативных актов премьер-министр назначает кадры на 490 больших должностей. Это если не учитывать аппарат правительства. Возьмем акимов, губернаторов, заместителей акимов и губернаторов, руководителей агентств при правительстве. За этим мы наблюдаем с 2010 года с тех пор, как была принята действующая Конституция, мы перешли на парламентское правление. Проанализировав, я спросил у руководителей аппарата: «Например, в Чаткале или Ат-Баши был освобожден от должности заместитель акима. По какой системе вы отбираете замену?» Удивительно, что какой-либо системы не оказалось. Есть определенные критерии, но их недостаточно, в отборе кадров должна быть реальна система. Практика такова: спрашивают у губернатора области или депутата с того района – кого бы могли они предложить. Или ребята с аппарата могут кого-то выдвинуть. В итоге выбирают одного, 2-3 человека могут договориться и назначить. Я сказал, что у нас маленькая страна и можно создать отличную систему. Мы не создали такую систему, потому что она неудобна для тех людей, которые назначают кадры на различные должности. Их не схватили с поличным, поэтому я не могу утверждать, что они торгуют должностями или берут деньги. Но если нет четкой системы, все затуманено, возникает мысль, что кому-то это выгодно. Нужно уметь отбирать кадры, обучать, давать расти, проводить ротацию. В Южной Корее или Японии есть четкая система повышения по должности кадров.

— Вы являетесь ректором Государственной академии управления при президенте. Как вы думаете, вы на должном уровне готовите госслужащих?

— Цель нашего учебного заведения – повышение потенциала и профессионализма государственных и муниципальных служащих. Какую должность займут получившие у нас образование – не зависит от нас. Мы только обучаем и готовим. Проводим отбор, готовим на основе месячных или двухнедельных программ. Выполняем свою миссию. Попадают ли отучившиеся у нас в резерв – зависит от них самих.

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 16.12.2020 / стр. 8