О коррупционных проделках депутата Акылбека Жапарова

О коррупционных проделках депутата Акылбека Жапарова

Действующий депутат Акылбек Жапаров получил прозвище «мистер 10%», когда возглавлял Министерство финансов. Кажется, мы знаем о нем меньше, чем думали. Весь народ и так знал, что он превратился в долларового миллионера, всю жизнь работая на госслужбе, но даже соответствующие органы не интересовались его источниками дохода, не говоря о рядовых гражданах. Все потому, что он всегда занимал влиятельные должности. Был первым вице-премьер-министром, министром, председателем комитета парламента. Осмелились бы рядовые налоговики его преследовать?

Но с приходом новой власти «мистер 10%» моментально лишился привилегий, выяснилось, что на протяжении многих лет не уплачивались налоги за примерно 30 недвижимых объектов в Ысык-Атинском районе, зарегистрированных на его супругу, молодец «чон-казатовец» Сыймык Жапыкеев вынудил его заплатить в государственный бюджет 200 млн сомов. Кроме того, было установлено, что зарегистрированные на имя жены фирмы задолжали около 90 млн сомов социальных и иных платежей.

А сам А. Жапаров в 2009 году получил из бюджета Кыргызстана кредит на 200 млн сомов, обязался вернуть деньги до 2012 года, но вернул. Хотя за господином Акылбеком плелось подобное коррумпированное прошлое, он чаще всех выходил на трибуну парламента, выступал по «черному ящику» с речами о честности, справедливости, развитии экономики, экономии бюджетных средств. Говорят: «В доме святошествующего муллы обнаружили головы шести кабанов», — молодцы из «Чон Казата» все-таки разоблачили, что Акылбек байке вместе со своей семьей был замешан в незаконных делах, нанес государству ущерб, оцениваемый в миллионы. Когда их вынудят вернуть все присвоенное и неуплаченное, надо еще рассмотреть правовую ответственность господина Акылбека и его жены. Почему господин Акылбек и его супруга должны избежать ответственности, когда у нас сажают тех, кто нанес государству ущерб на 15-20 тысяч сомов?

Если действительно все равны перед законом, то это нужно показать на примере господина Акылбека и его жены. Иначе кто поверит в упомянутое, что останется от законности?

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 16.12.2020 / стр. 4