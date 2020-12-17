Курманбек Осмонов, экс-депутат: «Неуместно критиковать, заявляя, что по новой Конституции власть будет сосредоточена в одних руках»

У нас все граждане путают государственные функции с полномочиями госслужащих.

— Господин Курманбек, многие огорчены, утверждая, что в обсуждаемой Конституции расширены полномочия президента и сокращены полномочия парламента. Действительно ли Конституция позволяет сосредоточить власть в одних руках?

— У нас все граждане путают государственные функции с полномочиями госслужащих. Государственные функции должен осуществлять отдельный орган или должностное лицо. В нашем случае парламент сохранит за собой старые функции. Президенту передаются некоторые государственные функции. Например, согласно новой Конституции, президент встает во главу исполнительной власти. В связи с этим его функции расширяются. Вместе с функциями, естественно, расширяются его полномочия. Неуместно говорить о сосредоточении власти в одних руках. Потому что большая часть населения выступает за президентское правление. При президентском правлении расширяются функции президента. Расширятся и его полномочия.

— Многие предлагают вернуться к Конституции 1993 года. Есть ли необходимость в этом?

— Не думаю, что все наладится, стоит нам вернуться к Конституции 1993 года. Да и невозможно это. С тех пор были рост и развитие. Можно лишь перенять некоторые относящиеся к государству нормы из Конституции 1993 года. Например, можно взять двухпалатный парламент и принципы распределения полномочий среди ветвей власти. Будет не лишним имплементировать некоторые нормы Конституции 1993 года.

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 16.12.2020 / стр. 8