Специализированным дошкольным образовательным организациям Бишкека разрешили работать в реальном режиме

Специализированным дошкольным образовательным организациям Бишкека разрешили работать в реальном режиме

Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии Бишкека 9 декабря принято решение о возобновлении учебного процесса в специализированных дошкольных образовательных организациях, вспомогательных школах и коррекционных классах общеобразовательных организаций на территории города в реальном режиме с учетом строгого соблюдения временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Об этом сообщила вице-мэр столицы Айжан Чыныбаева.

По ее словам, чтобы обеспечить дезинфицирующими средствами и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, мэрия Бишкека издала распоряжение о выделении 6 миллионов 835 тысяч 800 сомов. В случае необходимости можно обращаться по телефону: (0312) 61-07-75 в сектор по противодействию коррупции мэрии столицы.

Источник: Элгезит