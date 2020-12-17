ГКНБ просит кыргызстанцев анонимно сообщать о пользователях соцсетей, разжигающих межрегиональную рознь
Чекисты уверены, что провокационные материалы направлены на нагнетание общественно-политической ситуации в стране
В связи с распространением в различных соцсетях провокационных материалов, направленных на разжигание межрегиональной и межнациональной вражды, ГКНБ сообщает следующее.
Эти провокационные материалы распространяются в целях нагнетания общественно-политической ситуации в стране.
В этой связи ГКНБ проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к созданию и распространению данных материалов.
ГКНБ напоминает, что за распространение провокационных и других материалов подобного характера по разжиганию межрегиональной вражды предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства.
Если вы стали свидетелем или же у вас есть информация о распрастранителях провокационных сообщений, можете обратиться в дежурную службу ГКНБ по номеру (0312) 66-04-75 или по телефону доверия (0312) 66-00-20. Анонимность гарантируется.
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