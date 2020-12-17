ГКНБ просит кыргызстанцев анонимно сообщать о пользователях соцсетей, разжигающих межрегиональную рознь

ГКНБ просит кыргызстанцев анонимно сообщать о пользователях соцсетей, разжигающих межрегиональную рознь

Чекисты уверены, что провокационные материалы направлены на нагнетание общественно-политической ситуации в стране

В связи с распространением в различных соцсетях провокационных материалов, направленных на разжигание межрегиональной и межнациональной вражды, ГКНБ сообщает следующее.

Эти провокационные материалы распространяются в целях нагнетания общественно-политической ситуации в стране.

В этой связи ГКНБ проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к созданию и распространению данных материалов.

ГКНБ напоминает, что за распространение провокационных и других материалов подобного характера по разжиганию межрегиональной вражды предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства.

Если вы стали свидетелем или же у вас есть информация о распрастранителях провокационных сообщений, можете обратиться в дежурную службу ГКНБ по номеру (0312) 66-04-75 или по телефону доверия (0312) 66-00-20. Анонимность гарантируется.

Пресс-центр ГКНБ