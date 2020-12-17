Цены на уголь повысились в среднем на 190 сом. Список расценок по регионам

Цены на уголь повысились в среднем на 190 сом. Список расценок по регионам

Цены на уголь за вторую неделю декабря по сравнению со средней розничной ценой ноября 2020 года в среднем по республике повысились на 190,15 сома, или на 4,3%.

Как сообщили агентству в пресс-службе Нацстаткома, по состоянию на 16 декабря 2020 года максимальные средние потребительские цены на уголь зафиксированы в городах Ноокат - 8 406,12 сома за тонну, Баткен - 8 068,94 сома за тонну и Исфана - 7 797,44 сома за тонну.

В то же время минимальные розничные цены наблюдались в городе Балыкчы - 3 700,00 сома за тонну, Нарын - 3500,00 сома за тонну и селе Чаек - 2 500 сомов за тонну. Вместе с тем цены на уголь во многих городах сохранялись без изменений.

При этом, в наибольшей степени уголь подорожал в городе Кербен - на 1917,00 сома за тонну, или на 51,1 процента, Узген – на 1371,27 сома за тонну, или на на 30,8 процента, Кара-Суу - на 500 сомов за тонну, или на 9,1 процента.