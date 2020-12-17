Гимн Кыргызстана перевели на чешский язык.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил кыргызстанец, проживающий в Чехии, Александр Иванов.
По его словам, кыргызский гимн теперь будет доступен к полному дословному языковому пониманию чехами и по желанию может исполняться на чешском языке.
«Друзья, рад сообщить, что наконец-то осуществилась моя очередная мечта. К предстоящему 28-летию принятия гимна — 18 декабря — я представляю эквиритмический перевод текста Государственного гимна Кыргызстана на чешский язык. Это первый эквиритмический перевод кыргызского гимна с кыргызского языка на другие языки и моя первая переводческая работа на чешском. Перевод текста гимна будет опубликован и доступен на страницах чешского интернета, в том числе «Википедии» и заинтересованных изданий», — написал Александр Иванов.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!