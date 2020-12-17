Гимн Кыргызстана перевели на чешский язык

Гимн Кыргызстана перевели на чешский язык.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил кыргызстанец, проживающий в Чехии, Александр Иванов.

По его словам, кыргызский гимн теперь будет доступен к полному дословному языковому пониманию чехами и по желанию может исполняться на чешском языке.

«Друзья, рад сообщить, что наконец-то осуществилась моя очередная мечта. К предстоящему 28-летию принятия гимна — 18 декабря — я представляю эквиритмический перевод текста Государственного гимна Кыргызстана на чешский язык. Это первый эквиритмический перевод кыргызского гимна с кыргызского языка на другие языки и моя первая переводческая работа на чешском. Перевод текста гимна будет опубликован и доступен на страницах чешского интернета, в том числе «Википедии» и заинтересованных изданий», — написал Александр Иванов.

Источник: 24.kg