ГКНБ задержал главу комитета физкультуры Оша Саркабаева. Он член ОПГ «Дженго»

ГКНБ задержал главу комитета физкультуры Оша Саркабаева. Он член ОПГ «Дженго»

ГКНБ в ходе проведенной проверки законности выдачи общенационального паспорта гражданина КР Кылычбека Саркарбаева, 1987 г.р., выявлен факт подделки данного документа.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, последний, ранее являясь Кылычем Сулаймановым,1987 г.р., состоит в тесных отношениях с лидером ОПГ К.Досоновым по кличке “Дженго”. Ранее Сулайманов привлекался к уголовной ответственности на основании возбужденного уголовного дела по признакам преступления , предусмотренных п.4.ч.2ст.167 (грабеж) УК КР и в июне 2006 года решением Ошского городского суда был признан виновным и осужден к 1 году лишения свободы условно.

С учетом данного факта, Сулайманов умышленно, в целях сокрытия данного факта и на основании поддельных документов, получил общегражданский паспорт КР на имя Кылычбека Саркарбаева и основании подложных документов был трудоустроен и работал руководителем комитета физической культуры и спорта при мэрии г.Ош.

В настоящее время по материалам досудебного производства последний задержан и водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области.

Отмечено, что Саркарбаев имея тесные отношения с представителями ОПГ был замешан во многих криминальных разборках, в том числе в перестрелке с участием известного бойца по боям без правил.

Следственными органами ГКНБ будут проведены дополнительные следственно-проверочные мероприятия по выяснению всех обстоятельств по всем незаконным действиям с его участием.

Ранее сообщалось, что сам “Дженго” в розыске.

Источник: reporter.kg