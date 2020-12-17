ГКНБ задержал главу комитета физкультуры Оша Саркабаева. Он член ОПГ «Дженго»
ГКНБ в ходе проведенной проверки законности выдачи общенационального паспорта гражданина КР Кылычбека Саркарбаева, 1987 г.р., выявлен факт подделки данного документа.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, последний, ранее являясь Кылычем Сулаймановым,1987 г.р., состоит в тесных отношениях с лидером ОПГ К.Досоновым по кличке “Дженго”. Ранее Сулайманов привлекался к уголовной ответственности на основании возбужденного уголовного дела по признакам преступления , предусмотренных п.4.ч.2ст.167 (грабеж) УК КР и в июне 2006 года решением Ошского городского суда был признан виновным и осужден к 1 году лишения свободы условно.
С учетом данного факта, Сулайманов умышленно, в целях сокрытия данного факта и на основании поддельных документов, получил общегражданский паспорт КР на имя Кылычбека Саркарбаева и основании подложных документов был трудоустроен и работал руководителем комитета физической культуры и спорта при мэрии г.Ош.
В настоящее время по материалам досудебного производства последний задержан и водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ по г.Ош и Ошской области.
Отмечено, что Саркарбаев имея тесные отношения с представителями ОПГ был замешан во многих криминальных разборках, в том числе в перестрелке с участием известного бойца по боям без правил.
Следственными органами ГКНБ будут проведены дополнительные следственно-проверочные мероприятия по выяснению всех обстоятельств по всем незаконным действиям с его участием.
Ранее сообщалось, что сам “Дженго” в розыске.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!