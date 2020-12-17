В ООН отреагировали на инцидент по делу об изнасиловании 13-летней девочки

Кыргызстан должен положить конец безнаказанности в случаях гендерного насилия, особенно насилия в отношении детей.

Об этом говорится в совместном заявлении ЮНИСЕФ, "ООН-женщины" и Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

Организации настоятельно призывают национальные институты исполнять свои обязательства по защите жертв гендерного насилия, особенно детей, и проводить расследования, привлекать всех виновных в насилии в отношении детей к ответственности согласно своим международным обязательствам в области прав человека в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими международными конвенциями.

"В свете недавней информации об оправдании двух мужчин и изменении статьи на более легкую для третьего обвиняемого из сведений об изнасиловании 13-летней школьницы, продолжавшегося в течение шести месяцев, а также о том, что они снимали ее на видео и угрожали тем, что покажут запись одноклассникам: ЮНИСЕФ, "ООН-женщины" и УВКПЧ осуждают все формы гендерного насилия и призывают к полному соблюдению закона, обеспечению надлежащей правовой процедуры и привлечению виновных в гендерном насилии к ответственности в соответствии с международными стандартами в области прав человека.

Власти должны восстановить справедливость и реабилитировать жертв гендерного насилия. Судебное преследование и вынесение приговора любому преступнику в соответствии с положениями Уголовного кодекса с приговорами, соизмеримыми со степенью тяжести преступления, и в соответствии с международными стандартами в области прав человека послужило бы убедительным сигналом о том, что те, кто жестоко обращается с женщинами и девочками, не останутся безнаказанными.

В 25-ю годовщину Пекинской декларации по защите прав женщин - исторического плана по продвижению прав женщин и девочек, а также по прошествии двух лет с момента трагического убийства 20-летней Бурулай это дело является настоятельным напоминанием о необходимости решительного реагирования на насилие в отношении женщин и девочек", - говорится в обращении.

Напомним, Тонский районный суд Кыргызстана 11 декабря оправдал двух подозреваемых в изнасиловании 13-летней школьницы. Срок получил только один обвиняемый, однако, несмотря на наличие доказательств, суд применил к нему легкую статью. Родные девочки считают, что он уже через пару лет выйдет на свободу.

Большая часть кыргызстанцев были шокированы самим инцидентом, но действия судьи, который несколько раз засыпал на процессе, повергли в еще больший ужас.

Источник: kaktus.media