В Оше прокурор сбежал из зала суда через окно. Что об этом известно?

Вот наши представители закона в Ошской области.

В соцсетях распространилось видео, в котором утверждается, что прокурор скрылся через окно, сломав решетку после того, как явился в суд в нетрезвом состоянии. Видео было снято в здании Ошского городского суда.

«Вот наши представители закона в Ошской области. [Генеральный прокурор] Курманкул Зулушев, куда вы смотрите? Ваши сотрудники судят людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Судья выпустил прокурора из окна», — написала пользовательница Фейсбука Венера Касымова, загрузившая видео.

По имеющейся информации, на видео запечатлен старший прокурор Ошской областной прокуратуры Союзбек Сарыков. Как он сам объясняет, он не был пьян. Но подтверждает, что выбежал в окно — «в целях безопасности».

«Мне пришлось пойти в кабинет следственного судьи, чтобы избежать нападения. Когда я вошел в офис, мне сказали: “Таких прокуроров надо избивать и арестовывать”. Когда я попытался выйти из офиса, мне не позволили это сделать. Говорили, что придет еще больше их сторонников. Мне пришлось выбежать из окна ради собственной безопасности», — сказал Сарыков.

Прокурор также добавил, что он недавно переболел пневмонией.

Начальник следственного и розыскного управления Ошской областной прокуратуры Ильич Исманбетов также заявил изданию «Азаттык», что прокурор, возможно, пошел на побег из соображений безопасности.

«Я слышал, что на судебном заседании было много людей, и, в связи с вопросами безопасности, он пошел на такой шаг. Сейчас идет расследование. По итогам будет дана точная информация», — отметил Исманбетов.

Источник: Элгезит