Школьник из Бишкека попросил у Путина на Новый год акции Газпрома и Роснефти

Школьник из Бишкека попросил у Путина на Новый год акции Газпрома и Роснефти

Семилетний школьник Рустам Ташматов из Бишкека написал российскому президенту письмо с просьбой исполнить его мечту на Новый год, сообщает пресс-служба Россотрудничества.

По данным ведомства, мальчик не против стать акционером Газпрома или Роснефти, а еще он никогда не пробовал тульский пряник.

«У Рустама амбициозный взгляд на жизнь и это прекрасно. Надеемся, повзрослев, он не передумает покорять нефтегазовые компании и, окончив школу, предпочтет соответствующий вуз для получения уже высшего образования. А пока Рустаму уже отправлена посылка из Кремля. Подарки будут вручены в Российском центре науки и культуры накануне Нового года»,— отметили в агентстве.

Второклассник Ташматов Рустам учится в гимназии №29 г.Бишкека. Там его знают как активиста школьного движения «Жакшы Адамдар», что в переводе на русский язык означает «Хорошие люди». Рустам с друзьями помогают взрослым во время субботников, благотворительных акций, участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и других памятных исторических событий.

Источник: Кабар