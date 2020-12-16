Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека вызовут в Верховный суд
Сегодня, 16 декабря 2020 года в Верховном суде КР начался процесс по жалобе политического узника, экс-начальника УВД Ошской области Абдилата Капарова, который 4 года отбывал наказание за неисполнение решения Ошского горсуда о выплате компенсации в сумме 250 000 сомов за причиненный моральный вред губернатору, премьер-министру, экс-Президенту страны Сооронбаю Жээнбекову и спикеру Жогорку Кенеша Асылбеку Жээнбекову. Однако потерпевшие Жээнбеков и его брат Асылбек проявили неуважение к суду. Об этом сообщил адвокат Капарова Эркин Саданбеков.
Он отметил, что проходящие по уголовному делу потерпевшими Сооронбай Жээнбеков и его брат Асылбек Шарипович не явились в зал судебного заседания, тем самым проявив неуважение к суду и другим участникам процесса
- После смены коррумпированного семейно-кланового правления Жээнбековых 5-6 октября 2020 года и изменения политического климата в стране, незаконно осужденный полковник милиции Капаров был освобожден из мест лишения свободы и подал кассационную жалобу в высший судебный орган для восстановления справедливости и вынесения оправдательного приговора, - пояснил адвокат Саданбеков.
Адвокат уточнил, что судебная коллегия отложила процесс на 12 января 2021 года по причине неявки потерпевших в зал судебного заседания и удовлетворила ходатайство А.Капарова о вызове их в суд.
ИРсточник: vb.kg
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