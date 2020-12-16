Воспользуйтесь опытом Миши байке!

Кто не знает Михаила Саакашвили. Бывший президент Грузии.
Находясь во власти, провел крупные экономические реформы, проделал большую работу по борьбе с коррупцией, по цифровизации и внесению прозрачности в деятельность государственных органов.
Михаил Саакашвили выразил готовность оказать экспертную и методологическую помощь в проведении реформ в Кыргызстане. Об этом сообщил кыргызский предприниматель Жапар Усенов, который встретился с ним и побеседовал.
Мы не знаем, примут ли кыргызские власти такое предложение и прислушаются ли к советам Миши байке. Но они бы оказались в выигрышной позиции, если бы поработали с политиком-реформатором, который за короткое время сумел добиться больших перемен в Грузии. А почему потенциальный будущий президент не может сделать М. Саакашвили своим советником? Конечно может. Весь вопрос в готовности будущего президента проводить настоящие реформы и использовать для этого опыт других стран.
Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 16.12.2020 / стр. 10
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!