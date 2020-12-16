Ситуация в энергосекторе не очень хорошая. Боже упаси!

Ситуация в энергосекторе не очень хорошая. Боже упаси!

Из-за холодов возросли объемы потребления электроэнергии, энергосектор оказался в тяжелом положении. Об этом сообщили из Национального энергохолдинга.

Отмечается, что в Кыргызстане вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Но веерных отключений не будет. В то же время ситуация остается опасной. Потому что объем потребления электроэнергии достиг рекордной отметки. В Бишкеке объем потребления электроэнергии вырос на 20%, а в Чуйской области – на 14%. Такая же картина наблюдается в других регионах страны. Если так продолжится, запустится аварийная система и подача электроэнергии прекратится автоматически.

В связи с этим энергетики обратились к населению и призвали не использовать электроэнергию для отопления жилища. Но как быть гражданам, которые только так и могут отапливать дома? Очевидно, что к призывам энергетиков эти люди прислушиваться не будут. В таких обстоятельствах нам остается лишь молиться, чтобы оборудование в системе энергетики выдержало зимние нагрузки и не вышло из строя. Что остается сказать, Боже упаси!

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 16.12.2020 / стр. 9