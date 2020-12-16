COVID-19 остановится в середине 2021 года

COVID-19 остановится в середине 2021 года

Об этом сообщил Стин Якобсен, директор по инвестициям датского банка Saxo Bank. Эксперт уверен, что коронавирус удастся остановить во втором квартале 2021 года, мировая экономика стабилизируется в течение года. Раньше всего восстановится азиатская экономика. Потому что дела в странах Азии идут хорошо.

«В первом квартале рост объема ВВП в Китае достигнет 10%. Затем начнет стабилизироваться экономика в Северной Европе, США, Великобритании, Ближнем Востоке», — говорит эксперт.

А разработку вакцин от коронавируса он назвал триумфом науки и новым подходом к иммунизации. Никто не ожидал, что спустя 9 месяцев после начала пандемии удастся разработать вакцину. Это означает, что к 2020 году человечество способно разрабатывать новые вещи.

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 16.12.2020 / стр. 9