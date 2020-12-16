Атамбаев начал набивать себе цену…

Он совершил преступления против кыргызского народа, за что должен ответить перед законом.

Только недавно он морально готовился отбыть срок за решеткой за совершенные преступления и был близок к тому, чтобы признать вину по делу Батукаева, но сейчас бывший президент Алмазбек Атамбаев готовится выйти под домашний арест, набивает себе цену.

Недавно один из кандидатов в президенты, поддержавший в свое время лишение неприкосновенности экс-президента депутат прибыл в колонию № 47, принес с собой свежей конины, хотел показать свое уважение. Но как сообщила депутат ЖК Ирина Карамушкина, Атамбаев отвернулся от него, отказался принять мясо, сказав: «Поддержал меня, когда уже слишком поздно». Это личное дело бывшего президента – как относиться к людям, на кого обижаться и кого простить.

Но мы хотим сказать, что не должно быть речи об освобождении бывшего президента Атамбаева под домашний арест. Мы об этом писали до этого и продолжим писать. Он совершил преступления против кыргызского народа, за что должен ответить перед законом. Если совершившие тяжкие преступления, как Атамбаев, люди будут освобождаться из тюрьмы при смене власти, то у нас и дальше будут совершаться крупные аферы и преступления.

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 16.12.2020 / стр. 9