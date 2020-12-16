Задержан «кит» из системы Фемиды
Нужно похвалить председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева! Он сдержал обещание, ведь говорил: «Я буду бороться с коррупцией, заставляю вернуть награбленное». Желаем ему довести начатое до конца.
Антикоррупционная служба ГКНБ задержала судью Верховного суда Камила Осмоналиева. Степень его коррумпированности шокирует.
Установлено, что не имея иных источников дохода, кроме зарплаты, Камил Осмоналиев владеет движимым и недвижимым имуществом. Например, недвижимость в VIP-городке, полученные в подарок от строительной компании квартиры, коттеджи в престижных пансионатах на берегу Иссык-Куля, коммерческие объекты в торговых центрах, автомобили класса люкс и т.д. Кроме того, стало известно, что Камил Осмоналиев и его близкие отдыхали в курортных городах в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Азии и США.
О чем говорит задержание судьи Камила Осмоналиева? О степени коррумпированности кыргызской системы Фемиды, об уровне запачканности рук судей Кыргызстана, о том, что судебная система нуждается в реформах. Не будет преувеличением сказать, что Камил Осмоналиев – лицо сегодняшнего Верховного суда. Потому что не один Камил Осмоналиев погряз в коррупции. Поэтому пора сажать представителей Фемиды, которые привыкли продавать свой вердикт, наполнять карманы, незаконно обогащаться. Надо привлекать их к ответственности перед законом. Без этого можно и не говорить о реформировании судебной системы.
Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 16.12.2020 / стр. 9
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