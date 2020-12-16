Равшану Джеенбекову отказали в изменении меры пресечения
Первомайский районный суд Бишкека сегодня отказал в ходатайстве об изменении меры пресечения Равшану Джеенбекову.
Политик оставлен под домашним арестом. Сам кандидат в президенты это решение суда оценил как нарушение прав кандидата и препятствование в проведении агитационных мероприятий.
Напомним, Равшан Джеенбеков является фигурантом уголовного дела по кой-ташским событиям.
16 декабря Бишкекский городской суд изменил меру пресечения другому кандидату в президенты Курсану Асанову, который также является фигурантом уголовного дела. Ему было разрешено свободно передвигаться по стране для проведения агитации.
В Кыргызстане 15 декабря стартовал предвыборный агитационный период. В досрочных выборах президента страны, которые назначены на 10 января 2021 года, участвуют 18 кандидатов.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!