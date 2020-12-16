Равшану Джеенбекову отказали в изменении меры пресечения

Равшану Джеенбекову отказали в изменении меры пресечения

Первомайский районный суд Бишкека сегодня отказал в ходатайстве об изменении меры пресечения Равшану Джеенбекову.

Политик оставлен под домашним арестом. Сам кандидат в президенты это решение суда оценил как нарушение прав кандидата и препятствование в проведении агитационных мероприятий.

Напомним, Равшан Джеенбеков является фигурантом уголовного дела по кой-ташским событиям.

16 декабря Бишкекский городской суд изменил меру пресечения другому кандидату в президенты Курсану Асанову, который также является фигурантом уголовного дела. Ему было разрешено свободно передвигаться по стране для проведения агитации.

В Кыргызстане 15 декабря стартовал предвыборный агитационный период. В досрочных выборах президента страны, которые назначены на 10 января 2021 года, участвуют 18 кандидатов.

Источник: Элгезит