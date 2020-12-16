Атамбаева из колонии обратно перевели в СИЗО ГКНБ

Атамбаева из колонии обратно перевели в СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Заседание проходит под председательством судьи Азирета Медерова.

Судья ранее вынес решение о соединении трёх уголовных дел в одно судебное производство:

1. Дело о событиях в Кой-Таше 7-8 августа.

2. Дело о легализации преступных доходов.

3. Дело о коррупции по земельным участкам в селе Кой-Таш.

Сам Атамбаев не доставлен на судебный процесс. Конвоиры предоставили его заявление.

«Прошу отложить проведение процесса на неделю в связи с резким ухудшением здоровья», — прочитал судья заявление бывшего президента. При этом Атамбаев указал, что ранее справку предоставлял суду, так как он находился в колонии №47, и там были врачи, а в СИЗО ГКНБ нет такого.

Отметим, что прошлые два заседания не состоялись, потому что Атамбаев также плохо себя чувствовал и просил суд отложить процесс.

Напомним, экс-президента Атамбаева судили по делу о незаконном освобождение кримавторитета Азиза Батукаева, и две судебные инстанции вынесли обвинительный приговор. Однако в конце ноября судебная коллегия Верховного суда КР отменила все решения, и отправила материалы дела на новое рассмотрение в Первомайский райсуд Бишкека в ином составе суда.

Источник: Элгезит