Атамбаева из колонии обратно перевели в СИЗО ГКНБ
В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Заседание проходит под председательством судьи Азирета Медерова.
Судья ранее вынес решение о соединении трёх уголовных дел в одно судебное производство:
1. Дело о событиях в Кой-Таше 7-8 августа.
2. Дело о легализации преступных доходов.
3. Дело о коррупции по земельным участкам в селе Кой-Таш.
Сам Атамбаев не доставлен на судебный процесс. Конвоиры предоставили его заявление.
«Прошу отложить проведение процесса на неделю в связи с резким ухудшением здоровья», — прочитал судья заявление бывшего президента. При этом Атамбаев указал, что ранее справку предоставлял суду, так как он находился в колонии №47, и там были врачи, а в СИЗО ГКНБ нет такого.
Отметим, что прошлые два заседания не состоялись, потому что Атамбаев также плохо себя чувствовал и просил суд отложить процесс.
Напомним, экс-президента Атамбаева судили по делу о незаконном освобождение кримавторитета Азиза Батукаева, и две судебные инстанции вынесли обвинительный приговор. Однако в конце ноября судебная коллегия Верховного суда КР отменила все решения, и отправила материалы дела на новое рассмотрение в Первомайский райсуд Бишкека в ином составе суда.
Источник: Элгезит
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