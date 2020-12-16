Правительство не смогло дать четких ответов, как решить проблему с загрязнением воздуха в Бишкеке – ЖК

Правительство не смогло дать четких ответов, как решить проблему с загрязнением воздуха в Бишкеке – ЖК

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 16 декабря, депутаты заслушали информацию правительства «О ходе исполнения постановления Жогорку Кенеша КР от 26 декабря 2019 года №3477-VI «О мерах по снижению уровня загрязнения воздуха в городе Бишкек».

Как сообщает пресс-служба парламента, информацию по данному вопросу представил вице-премьер-министр Равшан Сабиров.

В ходе заседания депутат Марлен Маматалиев отметил, что постановление Жогорку Кенеша не исполнено полностью. Он поинтересовался о запуске пилотного проекта по использованию электромобилей. «Обозначьте основные причины образования смога и предпринятые меры по их решению»,- обратился М.Маматалиев.

Представители правительства КР обозначили основные причины образования смога (автомобили, использование твердого топлива в новостройках, строительство объектов без учета «розы ветров»), однако не смогли дать четких ответов по их решению.

Депутат Абдывахап Нурбаев поднял вопрос перехода на использование бензина экологического стандарта К-4 и К-5. Он отметил, что в Кыргызстан контрабандным путем завозится некачественный бензин. Депутат Максат Сабиров отметил, что стоимость природного газа повышается с каждым днем. Депутат Дастан Бекешев отметил, что еще одной причиной образования смога является мусорный полигон, в котором мусор тлеет постоянно. Он также поднял вопросы о техосмотре автомобилей, пересмотре плана газификации.

Ряд депутатов отметили, что необходимо ускорить проведения работ по газификации жилых домов в черте города Бишкек и его окрестностях. Поднимались вопросы строительства малых и средних ГЭС в республике. По итогам обсуждения депутаты предложили данный вопрос рассмотреть в профильных Комитетах Жогорку Кенеша.

Источник: Кабар