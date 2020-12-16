Вице-премьер предупредил о возможных отключениях электроэнергии
В связи с увеличением потребления электроэнергии подстанции сильно перегружены. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Равшан Сабиров.
Он предупредил о возможных автоматических отключениях.
«В Токтогульском водохранилище объем воды 13 миллиардов кубометров. Вчера потребление электроэнергии составило 67 миллионов киловатт-часов. С каждым днем оно больше на 7-10 киловатт-часов. Подстанции сильно перегружены, возможны автоматические отключения», — сказал он.
В парламенте рассматривается отчет правительства по выполнению поручения депутатов о загрязнении воздуха.
Источник: media-center.kg
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