Вице-премьер предупредил о возможных отключениях электроэнергии

Вице-премьер предупредил о возможных отключениях электроэнергии

В связи с увеличением потребления электроэнергии подстанции сильно перегружены. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Равшан Сабиров.

Он предупредил о возможных автоматических отключениях.

«В Токтогульском водохранилище объем воды 13 миллиардов кубометров. Вчера потребление электроэнергии составило 67 миллионов киловатт-часов. С каждым днем оно больше на 7-10 киловатт-часов. Подстанции сильно перегружены, возможны автоматические отключения», — сказал он.

В парламенте рассматривается отчет правительства по выполнению поручения депутатов о загрязнении воздуха.

Источник: media-center.kg