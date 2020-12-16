В Кыргызстане могут запустить производство российской вакцины от COVID «Sputnik V»

В Кыргызстане могут запустить производство российской вакцины от COVID «Sputnik V»

В Москве состоялась встреча министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

По данным пресс-служба Минздрава КР, в ходе встречи министры обсудили основные направления сотрудничества между странами в борьбе с COVID-19, а также вопросы принятия совместных мер и предоставления Кыргызстану медицинской гуманитарной поддержки, в том числе возможной поставки вакцины «Sputnik V».

Отмечается, что главы Минздравов двух стран также обсудили вопрос возможности запуска производства на территории Кыргызстана российской вакцины «Sputnik V».

Источник: Элгезит