В Кыргызстане могут запустить производство российской вакцины от COVID «Sputnik V»
В Москве состоялась встреча министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.
По данным пресс-служба Минздрава КР, в ходе встречи министры обсудили основные направления сотрудничества между странами в борьбе с COVID-19, а также вопросы принятия совместных мер и предоставления Кыргызстану медицинской гуманитарной поддержки, в том числе возможной поставки вакцины «Sputnik V».
Отмечается, что главы Минздравов двух стран также обсудили вопрос возможности запуска производства на территории Кыргызстана российской вакцины «Sputnik V».
Источник: Элгезит
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