«Финпол»: Иностранцу, находящемуся в межгосударственном розыске, незаконно выдали паспорт КР

Его разыскивали за посягательство на конституционный строй Узбекистана
Сотрудники ГСБЭП (Финансовой полиции) по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области выявили факт незаконной выдачи паспорта иностранному гражданину, находящемуся на момент получения документа в межгосударственном розыске.
Установлено, что в 2018 году гражданину Узбекистана Хомидову Нематжону Сомиевичу был выдан паспорт гражданина Кыргызской Республики с пропиской в городе Кара-Суу. Однако в ходе соответствующих мероприятий стало известно, что на момент получения паспорта указанный иностранный гражданин находится за границей и не въезжал на территорию страны на протяжении 7 лет. Кроме этого, он, согласно данным МВД, находится в межгосударственном розыске и является осужденным в РУз по статье 159 ч.3 п.А УК РУз (посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан), мера пресечения - арест.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 330 (незаконная выдача паспорта) УК КР.
В настоящее время дело расследуется, устанавливаются аналогичные факты незаконной выдачи паспортов.
ГСБЭП при ПКР
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!