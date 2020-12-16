«Финпол»: Иностранцу, находящемуся в межгосударственном розыске, незаконно выдали паспорт КР

Его разыскивали за посягательство на конституционный строй Узбекистана

Сотрудники ГСБЭП (Финансовой полиции) по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области выявили факт незаконной выдачи паспорта иностранному гражданину, находящемуся на момент получения документа в межгосударственном розыске.

Установлено, что в 2018 году гражданину Узбекистана Хомидову Нематжону Сомиевичу был выдан паспорт гражданина Кыргызской Республики с пропиской в городе Кара-Суу. Однако в ходе соответствующих мероприятий стало известно, что на момент получения паспорта указанный иностранный гражданин находится за границей и не въезжал на территорию страны на протяжении 7 лет. Кроме этого, он, согласно данным МВД, находится в межгосударственном розыске и является осужденным в РУз по статье 159 ч.3 п.А УК РУз (посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан), мера пресечения - арест.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 330 (незаконная выдача паспорта) УК КР.



В настоящее время дело расследуется, устанавливаются аналогичные факты незаконной выдачи паспортов.

ГСБЭП при ПКР

