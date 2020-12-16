ГКНБ: Задержан первый замглавы Аппарата правительства по подозрению в коррупции

Задержан первый замглавы Аппарата правительства по подозрению в коррупции

Задержан первый заместитель руководителя Аппарата правительства КР - заведующий отделом обороны, правопорядка и ЧС «А.А.М.», сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По ее данным, Межведомственной оперативно-следственной группой Военной прокуратуры и АКС ГКНБ осуществляется досудебное производство по факту коррупции со стороны должностных лиц отдельных государственных органов и Аппарата правительства при заключении сделки о купле-продаже радиочастот и переоформления лицензии на их использование.

Так, 15 декабря в рамках указанного дела в порядке ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя Аппарата правительства «А.А.М.».

Отметим, на сайте правительства на должности завотделом в ранге первого заместителя руководителя Аппарата правительства КР значится - Араев Азамат Муратович.

Источник: Кабар