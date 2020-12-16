ГКНБ: Задержан первый замглавы Аппарата правительства по подозрению в коррупции

Задержан первый замглавы Аппарата правительства по подозрению в коррупции
Задержан первый заместитель руководителя Аппарата правительства КР - заведующий отделом обороны, правопорядка и ЧС «А.А.М.», сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.
По ее данным, Межведомственной оперативно-следственной группой Военной прокуратуры и АКС ГКНБ осуществляется досудебное производство по факту коррупции со стороны должностных лиц отдельных государственных органов и Аппарата правительства при заключении сделки о купле-продаже радиочастот и переоформления лицензии на их использование.
Так, 15 декабря в рамках указанного дела в порядке ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя Аппарата правительства «А.А.М.».
Отметим, на сайте правительства на должности завотделом в ранге первого заместителя руководителя Аппарата правительства КР значится - Араев Азамат Муратович.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!