Токтакунов - судьям Констпалаты: Защитите человека, ваш уровень опустился ниже плинтуса

Токтакунов - судьям Констпалаты: Защитите человека, ваш уровень опустился ниже плинтуса

Пожалуйста, встаньте на защиту человека, а то уровень работы Конституционной палаты считают ниже плинтуса", - заявил сегодня, 16 декабря, юрист Нурбек Токтакунов в заключительном слове по своему ходатайству в Конституционную палату.

Напомним, он подал иск об оспаривании меры пресечения и долгого содержания под стражей без срока.

Он отметил, что сейчас исчезла сакральность судов, судьи и прокуроры могут себе позволить не приходить на заседания.

"Здесь у вас хотя бы время соблюдается", - отметил он.

Токтакунов добавил, что из-за отсутствия порядка подозреваемый может сидеть под стражей очень долго.

Председательствующий судья Карыбек Дуйшеев подчеркнул, что Токтакунов не должен давать оценку, кто и как работает, потому что это не его прерогатива.

Далее суд удалился на совещание для вынесения решения.

Источник: kaktus.media