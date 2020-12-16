Токтакунов - судьям Констпалаты: Защитите человека, ваш уровень опустился ниже плинтуса
Пожалуйста, встаньте на защиту человека, а то уровень работы Конституционной палаты считают ниже плинтуса", - заявил сегодня, 16 декабря, юрист Нурбек Токтакунов в заключительном слове по своему ходатайству в Конституционную палату.
Напомним, он подал иск об оспаривании меры пресечения и долгого содержания под стражей без срока.
Он отметил, что сейчас исчезла сакральность судов, судьи и прокуроры могут себе позволить не приходить на заседания.
"Здесь у вас хотя бы время соблюдается", - отметил он.
Токтакунов добавил, что из-за отсутствия порядка подозреваемый может сидеть под стражей очень долго.
Председательствующий судья Карыбек Дуйшеев подчеркнул, что Токтакунов не должен давать оценку, кто и как работает, потому что это не его прерогатива.
Далее суд удалился на совещание для вынесения решения.
Источник: kaktus.media
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