Дело о радиочастотах: ГКНБ задержал первого замглавы аппарата правительства
Задержан первый заместитель руководителя аппарата правительства - заведующий отделом обороны, правопорядка и ЧС. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности, называя лишь инициалы задержанного - А. А. М.
Как уточняется, межведомственной оперативно-следственной группой Военной прокуратуры и АКС ГКНБ осуществляется досудебное производство по факту коррупции со стороны должностных лиц государственных органов и аппарата правительства при заключении сделки о купле-продаже радиочастот и переоформления лицензии на их использование.
15 декабря в рамках указанного дела был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства А. А. М., сказано в сообщении.
Источник: Kaktus
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