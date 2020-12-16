Дело о радиочастотах: ГКНБ задержал первого замглавы аппарата правительства

Дело о радиочастотах: ГКНБ задержал первого замглавы аппарата правительства

Задержан первый заместитель руководителя аппарата правительства - заведующий отделом обороны, правопорядка и ЧС. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности, называя лишь инициалы задержанного - А. А. М.

Как уточняется, межведомственной оперативно-следственной группой Военной прокуратуры и АКС ГКНБ осуществляется досудебное производство по факту коррупции со стороны должностных лиц государственных органов и аппарата правительства при заключении сделки о купле-продаже радиочастот и переоформления лицензии на их использование.

15 декабря в рамках указанного дела был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства А. А. М., сказано в сообщении.

Источник: Kaktus