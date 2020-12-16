Как на духу. Молодежь Таласа рассказала чего ждет от Садыра Жапарова

Как на духу. Молодежь Таласа рассказала чего ждет от Садыра Жапарова

Незапланированная, но очень важная встреча состоялась вчера между кандидатом в президенты Садыром Жапаровым и молодежью Таласа.

Уже после большой встречи с избирателями на стадионе к фавориту президентской гонки пришли гражданские активисты, молодые таласцы – они хотели лично, в свободном формате пообщаться с кандидатом, задать интересующие их вопросы. И, конечно же, Садыр Жапаров не отказал молодым избирателям. Оперативно в ближайшем к штабу кафе был организован зал, микрофон.

Отложив на несколько часов выезд в Токтогул, где сегодня у Жапарова встреча с избирателями, кандидат и молодежь Таласа провели очень теплую, доверительную беседу.

Задавали вопросы, с чем кандидат идет на выборы, на чем строится его платформа. Садыр Нуркожоевич особо остановился на образовании и прозрачной кадровой политике, реформе всей системе государственного управления. Эти меры, уверен кандидат, позволят молодым кыргызстанцам получать качественное образование на родине и здесь же, в Кыргызстане, претендовать на перспективные государственные должности, в т.ч. высокопоставленные. При этом, подчеркнул Жапаров, необходимо придерживаться принципа преемственности поколений. Но главное требование – это, конечно же, профессионализм и соответствие этическим нормам.

Важно, что пришедшие на неформальную встречу молодые таласцы рассказали, чего они ждут от будущего президента и какие возлагают надежды на реформы, передали ему свои предложения и пожелания победы.

Источник: vb.kg