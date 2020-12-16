Как на духу. Молодежь Таласа рассказала чего ждет от Садыра Жапарова
Незапланированная, но очень важная встреча состоялась вчера между кандидатом в президенты Садыром Жапаровым и молодежью Таласа.
Уже после большой встречи с избирателями на стадионе к фавориту президентской гонки пришли гражданские активисты, молодые таласцы – они хотели лично, в свободном формате пообщаться с кандидатом, задать интересующие их вопросы. И, конечно же, Садыр Жапаров не отказал молодым избирателям. Оперативно в ближайшем к штабу кафе был организован зал, микрофон.
Отложив на несколько часов выезд в Токтогул, где сегодня у Жапарова встреча с избирателями, кандидат и молодежь Таласа провели очень теплую, доверительную беседу.
Задавали вопросы, с чем кандидат идет на выборы, на чем строится его платформа. Садыр Нуркожоевич особо остановился на образовании и прозрачной кадровой политике, реформе всей системе государственного управления. Эти меры, уверен кандидат, позволят молодым кыргызстанцам получать качественное образование на родине и здесь же, в Кыргызстане, претендовать на перспективные государственные должности, в т.ч. высокопоставленные. При этом, подчеркнул Жапаров, необходимо придерживаться принципа преемственности поколений. Но главное требование – это, конечно же, профессионализм и соответствие этическим нормам.
Важно, что пришедшие на неформальную встречу молодые таласцы рассказали, чего они ждут от будущего президента и какие возлагают надежды на реформы, передали ему свои предложения и пожелания победы.
Источник: vb.kg
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