Кыргызстанцы теперь могут не проводить освидетельствование автомобиля на безопасность
Граждане КР теперь могут не проводить освидетельствование автомобилей, ввезенных из стран вне ЕАЭС, на безопасность конструкции в лаборатории для транспорта. Данная процедура необходима только для юридических лиц, сообщает ГРС КР.
Согласно постановлению правительства КР от 7 декабря 2020 года, при первичной регистрации ТС свидетельства о безопасности конструкции от аккредитованной лаборатории запрашиваются только от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, от физлиц это не требуется.
Таким образом, для совершения первичной регистрации транспортных средств, установок и оборудования (ТСУО) в отделах ГУ «Унаа» предоставляются следующие документы:
- паспорт гражданина КР;
- документы, подтверждающие выпуск ТСУО, или декларации на товары;
- документы, служащие основанием для регистрационных действий (сертификат завода-изготовителя, инвойс, технический паспорт ТС иностранного государства или подтверждающий документ о снятии с учета ТС и др.);
- документ, удостоверяющий право собственности (счет-фактура от изготовителя, договор купли-продажи, номерной агрегат или др.);
- регистрационные документы, знаки (автономера, знаки «ТРАНЗИТ» или др.);
- квитанции оплаты из банка (сборы, платежи за регистрацию, спецбланочную продукцию и государственные регистрационные знаки);
- акт осмотра ТС и оформление заявления производится на месте сотрудниками ГУ «Унаа»;
А юридические лица дополнительно также должны предоставить:
- заверенные копии свидетельства о госрегистрации юридического лица и учредительных документов;
- свидетельство о безопасности конструкции, выданное аккредитованной лабораторией для ТС, ввезенных из стран вне ЕАЭС.
В ГРС напоминают, что первичная регистрация ТСУО осуществляются в течение 10 рабочих дней с момента приобретения или таможенного оформления. В случае нарушения установленных сроков собственник ТС несет ответственность в соответствии с законодательством КР.
Источник: Элгезит
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