Кыргызстанцы теперь могут не проводить освидетельствование автомобиля на безопасность

Кыргызстанцы теперь могут не проводить освидетельствование автомобиля на безопасность

Граждане КР теперь могут не проводить освидетельствование автомобилей, ввезенных из стран вне ЕАЭС, на безопасность конструкции в лаборатории для транспорта. Данная процедура необходима только для юридических лиц, сообщает ГРС КР.

Согласно постановлению правительства КР от 7 декабря 2020 года, при первичной регистрации ТС свидетельства о безопасности конструкции от аккредитованной лаборатории запрашиваются только от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, от физлиц это не требуется.

Таким образом, для совершения первичной регистрации транспортных средств, установок и оборудования (ТСУО) в отделах ГУ «Унаа» предоставляются следующие документы:

паспорт гражданина КР;

документы, подтверждающие выпуск ТСУО, или декларации на товары;

документы, служащие основанием для регистрационных действий (сертификат завода-изготовителя, инвойс, технический паспорт ТС иностранного государства или подтверждающий документ о снятии с учета ТС и др.);

документ, удостоверяющий право собственности (счет-фактура от изготовителя, договор купли-продажи, номерной агрегат или др.);

регистрационные документы, знаки (автономера, знаки «ТРАНЗИТ» или др.);

квитанции оплаты из банка (сборы, платежи за регистрацию, спецбланочную продукцию и государственные регистрационные знаки);

акт осмотра ТС и оформление заявления производится на месте сотрудниками ГУ «Унаа»;

А юридические лица дополнительно также должны предоставить:

заверенные копии свидетельства о госрегистрации юридического лица и учредительных документов;

свидетельство о безопасности конструкции, выданное аккредитованной лабораторией для ТС, ввезенных из стран вне ЕАЭС.

В ГРС напоминают, что первичная регистрация ТСУО осуществляются в течение 10 рабочих дней с момента приобретения или таможенного оформления. В случае нарушения установленных сроков собственник ТС несет ответственность в соответствии с законодательством КР.

Источник: Элгезит