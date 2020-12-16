Талант Мамытов поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости Казахстана
Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости страны. Об этом сообщили в аппарате президента КР.
«От всей души поздравляю Вас и братский народ Казахстана с Днем независимости Республики Казахстан! С момента обретения независимости, Республика Казахстан добилась больших успехов в государственном строительстве, политическом и социально-экономическом развитии, укрепив репутацию страны на международной арене. Уверен, что двусторонние отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, основанные на добрососедстве, стратегическом партнерстве и союзничестве, будут и дальше развиваться и углубляться на благо наших народов», — говорится в поздравительной телеграмме.
Источник: Кабар
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