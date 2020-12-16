В Бишкеке обнаружили тело бездомного мужчины

На пересечении улиц Турусбекова и Сыдыкова под теплотрассой нашли труп мужчины без определенного места жительства.

В Бишкеке обнаружили тело бездомного мужчины под теплотрассой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 16 декабря примерно в 00.08 на пересечении улиц Турусбекова и Сыдыкова под теплотрассой нашли труп мужчины без определенного места жительства. Примерный возраст 30-40 лет.

Спасатели передали тело сотрудникам милиции.

Источник: 24.кж