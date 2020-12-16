«Нас кыргызы обошли на миллион шагов» Олег Тактаров восхищен техникой Рафаэля Физиева

Хорошо, что они [Исмаилов и Штырков] сделали себе PR-компанию какую-то, и их смотрят.

Первый российский боец UFC Олег Тактаров во время прямого эфира в Instagram выразил восхищение боевыми навыками Рафаэля Физиева (9-1) из Кыргызстана. В ночь на 13 декабря Физиев нокаутировал бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 256. Об этом сообщает sport-express.

«Хорошо, что они [Исмаилов и Штырков] сделали себе PR-компанию какую-то, и их смотрят. Но если это наше российское ММА, то мне за него очень грустно. Нас в таком случае киргизы обошли на миллион шагов, потому что Физиев обладает великолепной ударкой и возраст у него не такой уж и старый», — сказал Тактаров.

«Если мы видим парня из Кыргызстана — русская мама, папа азербайджанец — Физиева, который великолепно стоит на ногах, никуда не заваливается, не падает, отличная защита, отлично комбинирует, то мы говорим об этом, — отметил Тактаров. — А когда мы видим мальчиков, которые зарабатывают деньги… Магомед Исмаилов болтает, как никто не болтает. Я посмотрел его первые бои — он вообще не разговаривал. Он был такой мрачный дагестанец, хотя вырос в Нижнем Тагиле. Сейчас-то он хоть разговорился. Взял для себя форму Джорджа Формана — когда стал улыбаться, народ стал на него смотреть. Отлично. Это нужно отметить. Но все остальное — что там отмечать? Что там было? Какие-то движения в партере, которых мы не видели? Какие-то сумасшедшие проходы в ноги, которых мы не видели? Какие-то комбинации ударные, которые доходили? Чего мы там с вами не видели? Поэтому уходите с моего эфира, вы мне не нужны здесь!»

Источник: knews.kg