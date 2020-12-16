Кому "неуд" за подготовку к реальной учебе?

Министерство образования и науки заявило, что готово открыть школы, но поэтапно и не везде.

В обществе начались дискуссии. Родители обсуждают: стоит ли открывать школы именно сейчас или подождать до следующей учебной четверти? Корреспондент "ВБ" выясняла, готовы ли к учебе в реальном режиме наши учебные заведения.

Мэрия надеется на новогоднее чудо

В Бишкеке и Оше учащиеся муниципальных школ продолжают учиться онлайн. Это решение в Минобразования объяснили сложной эпидемиологической ситуацией и тем, что медики не дали разрешения.

Многих родителей возмущает тот факт, что уже открыты все торговые центры, кафе, кинотеатры, однако государственные детсады, школы, университеты остаются закрытыми.

- Почему не открывают школы? У моего ребенка резко стало падать зрение от занятий в онлайн–режиме, второй ребенок, который в этом году пошел в первый класс, по факту так и не понял, что такое школа. Да и вообще нарушено психологическое состояние наших детей из–за онлайн–обучения, - возмущается мать двух школьников юрист Ольга Шарпо.

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев признался в своих опасениях по поводу образования в реальном режиме.

- Школы и детсады я не хочу открывать, боюсь, - сказал Тулобаев во время недавней пресс–конференции. - Санитарно–эпидемические органы тоже сказали, что пока не надо открывать. Потому что в одном классе учатся 50–55 человек. В бишкекских школах должны учиться 70 тысяч человек, но учатся 170 тысяч. Как я могу в таких условиях открыть школы? А если заболеют? В детских больницах мест нет. В некоторых регионах школы открыли, и мы будем следить за ними.

- Возможно, к третьей четверти, если не будет увеличения новых случаев COVID–19, в Бишкеке откроют детские сады и школы, - на брифинге в правительстве сообщил главный врач Центра госсанэпиднадзора столицы Кубан Кундашев.

- Частным школам было разрешено работать, но только учащимся до шестого класса. С учетом того, чтобы не превышалось положенное количество детей. Но в госучреждениях за одной партой сидят по три ученика! - констатировал главный врач.

По словам Кундашева, решение об открытии будет принимать не муниципалитет, а республиканский штаб, Минздрав и Минобразования.

Дети, в школу собирайтесь! Но...

Готовы ли образовательные учреждения Бишкека четко выполнять санитарные требования? Во время дистанционного обучения родители перестали поддерживать общественные фонды. Во многих учебных заведениях денег не хватило даже на текущий ежегодный ремонт. И вопрос покупки дезинфицирующих средств до сих пор не решен.

А ведь городские власти еще летом, перед началом учебного года, обещали обеспечить школы всем необходимым. Близится к концу вторая четверть, а в классах до сих пор не появилось самых элементарных дезинфицирующих средств, не говоря уже об оборудовании для дезинфекции воздуха.

- Если мы откроем школы в январе, то как мы будем их обеспечивать средствами защиты: дезинфекционными лампами, например? На сегодняшний день в школах элементарно нет хлорирующих средств. Сейчас не работают общественные объединения и фонды, за счет которых администрация школ может приобретать все средства защиты. Как мы будем решать этот вопрос? - спросила во время заседания Бишкекского горкенеша директор школы–лицея № 28 многоопытный депутат БГК Валентина Лисниченко.

На что Балбак Тулобаев ответил, что, возможно, изыщут средства из городского бюджета.

Спустя несколько дней после озвученного вопроса Лисниченско рассказала корреспонденту "ВБ", что сейчас управление образования мэрии составляет сметы и определяет сумму, необходимую на покупку всех средств.

- Все уже устали от дистанционного обучения. Всем хочется в школу. Все зависит от санитарно–эпидемиологической ситуации. Школы практически готовы. Мэрия пообещала решить этот вопрос. Хотя родители разделились во мнениях, стоит ли отпускать детей в школу. Но многие взрослые считают, что детям и педагогам будет легче, - говорит Лисниченко.

Всего в столице 97 муниципальных школ. Они переполнены в два раза. Как же в такой обстановке минимизировать контакты детей? Сейчас над этим ломает голову абсолютно каждый директор школы.

Помимо дезсредств, требуются медработники в каждую школу и четкий алгоритм действий администраций школ и медиков при выявлении детей с любыми симптомами простуды или заболевания. Нужен повышенный контроль родителей за состоянием детей, отправляющихся в школу.

Для тех, кто не решится отправить ребенка в школу, в Минобразе предусмотрели возможность оставаться на "удаленке–дистанционке". Для этого родители должны написать заявление, в котором указывают желаемую форму уроков - онлайн или офлайн.

Болеют, но не на уроках

В Бишкеке частные школы, кстати, спокойно работают с октября, частные детсады - с лета. За эти периоды работы частных заведений можно было бы изучить и проанализировать данные заболеваемости COVID–19. Судя по тому, что учреждения продолжают работать, ситуация в норме.

На этой неделе Министерство здравоохранения официально заявило, что случаев заражения COVID–19, связанных с посещением школ, не зафиксировано. Об этом во вторник на брифинге в правительстве сообщила начальник управления общественного здравоохранения МЗ Айнура Акматова.

По ее словам, в сентябре зарегистрировано всего 48 случаев среди детей от 7 до 17 лет, в октябре - 315.

- На 1 декабря зарегистрировано 320 человек. При этом случаев, связанных с посещением школы, не было, все связаны с домашними очагами, - заверила она.

Айнура Акматова добавила, что самая высокая заболеваемость регистрируется среди лиц старше 65 лет - 1 тысяча 560 заболевших на 100 тысяч населения. По данным Министерства образования есть случаи заражения коронавирусом среди учителей в Бишкеке, в некоторых районах Чуйской, Баткенской и Ошской областей.

И вот на 7 декабря по Кыргызстану возобновили работу в реальном режиме 1843 школы.

Как сообщила пресс–служба Министерства образования и науки, при возобновлении деятельности школ "был сделан локальный подход". Учитывалась эпидемиологическая ситуация в каждой местности - конкретных городах, селах.

- Каждое учебное заведение выбирает один из четырех рекомендуемых вариантов. В зависимости от эпидемиологической ситуации на местах, проектной мощности школы, фактического числа обучающихся, наличия учебных кабинетов и других помещений для проведения уроков, - разъяснил "ВБ" начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования МОиН Марат Усеналиев.

Ученики с 1–го по 11–й класс возвращаются к традиционному режиму обучения в школах, где обучается менее 300 человек.

В образовательных учреждениях, где от 300 до 600 учащихся, на первом этапе возобновляется учеба для 1–6–х, 9–х, 11–х классов. В школах, расположенных в красных зонах, а также где численность учащихся свыше 600 человек, - для 1–х, 5–х, 9–х, 11–х классов.

Усеналиев напомнил, что для возобновления работы необходимо разрешение органов местного самоуправления и санитарно–эпидемиологического надзора.

цифирь бедствия

В 2019/20 учебном году 2 тысячи 834кыргызстанских детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет не приступили к занятиям в общеобразовательных организациях. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Из указанного количества 634 человека не пошли в школу по семейным обстоятельствам, 212 - из–за работы, 262 - из–за материальных трудностей.

По данным исследования, основными причинами неявки были материальные трудности семей, нежелание родителей из–за увеличения расходов семьи на обучение ребенка в школе, работа, семейные обстоятельства.

Источник: vb.kg