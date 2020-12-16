В 2020 году зафиксирован рекорд по числу арестованных журналистов

В 2020 году зафиксирован рекорд по количеству арестованных за свою профессиональную деятельность журналистов.
По данным международного Комитета по защите журналистов, на 1 декабря уходящего года не менее 274 сотрудников СМИ находятся под арестом или в заключении – это самое большое число с начала 1990-х годов, когда организация начала собирать и публиковать соответствующие данные. В это число не включены как минимум 75 журналистов, которые в течение года попали в СИЗО и тюрьмы, но позже были освобождены.
Отмечается, что в первой четверке стран по количеству арестованных журналистов находятся Китай, Турция, Египет и Саудовская Аравия и что основная причина репрессий в отношении сотрудников СМИ – "протесты и политическая напряжённость".
Источник: Азаттык
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