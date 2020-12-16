В правительстве на следующей неделе обсудят пятый протокол лечения COVID-19

Принципиально большого различия с четвертым протоколом нет

В правительстве на следующей неделе обсудят пятый протокол лечения COVID-19, сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева в эфире «Биринчи радио».

По ее словам, в настоящее время медики, инфекционисты разрабатывают пятый протокол.

«Принципиально большого различия с четвертым протоколом нет. То, что не было изучено ранее, было учтено», - сказала она.

Источник: zdorovie.akipress.org