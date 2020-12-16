«У моих легких судьба нелегкая». В Бишкеке пройдет мирный марш «За чистый воздух»

«У моих легких судьба нелегкая». В Бишкеке пройдет мирный марш «За чистый воздух»

Участники акции соберутся возле ж/д вокзала 18 декабря, а затем отправятся в сторону площади Ала-Тоо

В Бишкеке пройдет мирный марш «За чистый воздух». Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте @Ecology_kg.

Недовольные экологической обстановкой и смогом в городе соберутся 18 декабря в 12.00 возле ж/д вокзала, после чего направятся в сторону площади Ала-Тоо.

Цели демонстрации — привлечь внимание к проблеме с воздухом в Бишкеке, добиться реакции правительства и приложить максимум усилий для того, чтобы власти не затягивали с решением проблемы.

Источник: Вести