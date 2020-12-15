Бекназаров: Садыр Жапаров не дал себя обмануть
Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров высказался по поводу кандидата в президенты Садыра Жапарова и предстоящих выборов в стране. Об этом и другом он сказал в своем обращении:
"Пришел долгожданный день. За 30 лет ты трижды восстал, трижды брал ханский дворец - Белый дом. Сверг возомнивших себя ханами трех президентов.
Теперь не обманывайся, мой кыргызский народ! Не оставайся равнодушными! Стой до победного конца! Определяющий наше будущее день: 10 января 2021 года!
В этот день вы, кыргызстанцы, не только следующего президента выберете, но и определитесь со своим будущим, какой будет наша страна! К власти придут избранные вами президенты, депутаты, правительство, они будут работать ради народа в установленном вами порядке и в установленное вами время, ежегодно отчитываться перед народом через народный курултай.
Не забывай, что в истории человечества ты первый народ, который сам выбирает форму правления. Такую историческую возможность самим сделать выбор дала троица Жапаров-Ташиев-Мамытов. Такое решение им далось нелегко. Предпринимались как внутренние, так и внешние попытки убедить Жапарова пойти по стопам предыдущих президентов.
Но Садыр не дал себя обмануть, Бог не дал ему сойти с правильного пути, он показал себя истинным демократом, сказав: "Пусть народ сам решит, какая власть ему нужна". Только за эти слова он достоин быть президентом. Он находится на историческом пути в определении политической системы страны. Это только компромиссное начало реформ, которые он будет проводить.
Теперь определение политической системы нашей страны находится в наших руках. У нас есть два варианта: президентская форма правления или парламентская форма правления.
Ни один из них в период независимости кыргызский народ не увидел. Лишь некоторые элементы сохранились на бумаге в различных конституциях. В течение 30 лет мы жили в незаконных формах частного президентского правления: иногда семейного, иногда криминального клана, а в последнее время - семейного, частного партийно-мафиозного правления", - заявил Бекназаров.
Источник: vb.kg
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