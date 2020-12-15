COVID-19. Медики, работающие в красной зоне, вышли на митинг

Напомним, медикам, работающим в «красной» зоне, увеличили сумму компенсации.
Медики, работающие в красной зоне Нацгоспиталя, с 23 ноября не могут получить зарплату. Сегодня около 30 врачей вышли на митинг к Минздраву.
Митингующие сообщили, что сотрудники Центра фтизиатрии, которые работали в октябре (со 2 октября по 23 ноября), тоже не получили денег, передает Kaktus.media.
Позже к врачам вышел и.о. заместителя главного врача Нацгоспиталя Улугбек Какеев и сказал, что вопрос решился. По его словам, деньги для выплаты зарплат поступили, но пока еще не пришли на счета медработников.
Напомним, медикам, работающим в «красной» зоне, увеличили сумму компенсации.
Ранее врачи за работу в «красной» зоне получали по 2500 сомов в день в качестве компенсации, сейчас эту сумму увеличили до 3 тыс. Средний медперсонал получает 2500 сомов, младший – 2300 сомов.
Источник: Элгезит
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