Садыр Жапаров: Бакиевы меня не финансируют, ни тыйына ни у кого не брал

Садыр Жапаров: Бакиевы меня не финансируют, ни тыйына ни у кого не брал

Сегодня в Кыргызстане стартовал предвыборный агитационный период. В досрочных выборах президента страны, которые назначены на 10 января, участвуют 18 кандидатов.

Фаворит предвыборной гонки Садыр Жапаров свою кампанию начал с Таласа. Кандидат в президенты направился к кумбезу Манаса, где прочитал молитву.

После посетил спортивный стадион, где его ждали избиратели.

Во время встречи с избирателями Жапаров говорил не только о своей программе, но и о своем видении будущего Кыргызстана.

«Многие из существующих проблем – не какие-то глобальные, требующие сложных решений. Как правило это результат бюрократических проволочек и коррупционных схем. Перенос и строительство современного скотного рынка, которого вы так долго ждете, решение вопроса с подтоплением и запуск дренажных систем, ремонт школы и т.д. – все это решается очень быстро. Просто нужно поменять систему. Благодаря четкому видению проблемы целиком и пути ее решения, политической воле, скорости принятия решения и реформам добьемся обновления государственной системы. В будущем она будет работать на принципах служения народу и ответственности перед ним!», – обратился к таласцам Садыр Жапаров.

Жапаро ответила, что он не меняет своих позиций по поводу месторождений – будет продолжаться работа по пересмотру соглашений в интересах народа Кыргызстана с учетом экологии и жителей регионов разработки.

Ответил Жапаров и на вопрос о слухах, что Курманбек Бакиев финансирует и поддерживает кандидата: «Это откровенная ложь. Я, стоя сейчас под богом и перед вами, могу сказать – я ни тыйына ни у кого не брал, они меня не финансируют. Да, в свое время мы работали, как и 90% людей в то время. Несмотря на то, что я занимал должность с ограниченными полномочиями, удалось раскрыть грязные дела ряда прокуроров, судей, акимов и мэров. Видеоотчеты есть в архивах КТР. Тогда Интернет не был так развит, как сейчас, и немногие люди знали о нашей работе. Но проводились большие объемы работ».

Он также объяснил, почему назначил на государственные должности двух своих родственников.

«5 октября ситуация в стране была похожа на ситуацию 2010 года. В такое тяжелое время мы были вынуждены в спешке делать кадровые назначения, чтобы коррупционеры не вывели средства за границу. Я сразу назначил на ключевые должности тех, кого сам лично знаю. Среди них были два из моих кудалар (сваты). Но после выборов, как я и обещал, на все должности, начиная с акимов и губернаторов, будут проводиться конкурсы», — заключил Садыр Жапаров.

Источник: Элгезит