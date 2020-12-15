В Бишкеке при сбыте наркотиков задержан сотрудник 9-го управления ГКНБ

Сотрудник 9-го управления ГКНБ Кыргызстана задержан по подозрению в распространении наркотиков.

Сотрудник 9-го управления ГКНБ Кыргызстана задержан по подозрению в распространении наркотиков. Об этом редакции Kаktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, вчера, 14 декабря, вечером в микрорайоне "Восток-5" сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД задержан действующий сотрудник 9-го управления ГКНБ КР по имени Алтынбек по подозрению в сбыте наркотических веществ.

В доме подозреваемого произвели обыск, где нашли 10 спичечных коробков с гашишем. Задержанного доставили в Первомайское РУВД Бишкека, где следственными органами он водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Источник: Кактус.медиа