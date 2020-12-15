МВД не разрешило Курсану Асанову покидать Бишкек из-за его статуса

Курсан Асанов намерен оспорит решение МВД в суде об изменении меры пресечения.
Баллотирующийся на пост президента кандидат Курсан Асанов остается под домашним арестом. Министерство внутренних дел отказало Асанову в изменении меры пресечения. Об этом стало известно сегодня, 15 декабря.
Напомним, что на Асанова возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением" УК КР. У него есть мера пресечения домашний арест, по которому он не может покидать пределы Бишкека, а также до 23 часов попадать домой.
Таким образом, кандидат не сможет покинуть пределы Бишкека и осуществлять агитационную деятельность в регионах страны, пока его не отпустят из-под домашнего ареста.
Курсан Асанов намерен оспорит решение МВД в суде об изменении меры пресечения. Слушание назначено на завтра, 16 декабря, в городском суде Бишкека.
Напомним, сегодня стартовала агитационная кампания, в которой принимают участие 18 кандидатов.
Источник: Кактус.медиа
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